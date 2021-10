Carrion, l'inquietante platform horror di Devolver Digital disponibile a sorpresa su PS4 e PS5

Nella giornata di ieri Devolver Digital ha annunciato che, a sorpresa, Carrion era disponibile nell'immediato su PlayStation 4 e 5. Diciamo 'a sorpresa' perché il lancio del gioco sulle console Sony era già stato annunciato ad Agosto, ma non si sapeva ancora quanto sarebbe avvenuto.

Ora anche i giocatori PlayStation possono fare l'esperienza di cosa si prova 'nei panni del nemico', grazie a questa avventura platform che ci permette di impersonare una creatura famelica assetata di sangue e carne umana.

Carrion slinks onto @PlayStation 4 just in time to creep you out...



Learn how those tentacles work from developer Phobia on the PS Blog: https://t.co/ywwUZtLS4i pic.twitter.com/yvsU6iTcCr — Devolver Digital (@devolverdigital) October 23, 2021

Il gioco era già stato lanciato originariamente lo scorso anno su PC, Xbox e Nintendo Switch (incluso anche nel catalogo Xbox Game Pass). Nei panni di un mostro rosso dotato di tentacoli dovrete farvi largo in un misterioso laboratorio, creando caos e seminando terrore con l'obiettivo finale di scappare. Mano a mano che la creatura divorerà scienziati e soldati diventerà sempre più grande e pericolosa, oltre ad ottenere nuove abilità, come diventare invisibile.

Sembra che Devolver abbia colto l'occasione dell'avvicinarsi di Halloween per rilasciare l'inquietante gioco sulle console Sony, che in ogni caso ha già ricevuto plausi dalla critica e un'ottima accoglienza dal pubblico fin dall'inizio.

Il gioco è disponibile in versione PlayStation 4 e in retrocompatibilità su PlayStation 5 al prezzo di 19,99€.

Fonte: videogamer.com