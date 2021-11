Dark Souls incoronato miglior gioco di tutti i tempi ai Golden Joystick Awards

In attesa dei The Game Awards 2021, possiamo dare un'occhiata ai risultati dei Golden Joystick Awards 2021, uno dei riconoscimenti più rilevanti per il settore durante tutto l'anno, che questa volta ha festeggiato la sua 39° edizione.

L'organizzazione ha creato due categorie extra per celebrare i 50 anni di storia dei videogiochi, incoronando il miglior hardware della storia e il miglior gioco della storia. E' stata una battaglia davvero difficile, ma ora abbiamo il vincitore. E il vincitore indiscusso che si porta a casa la medaglia del "miglior gioco di tutti i tempi" è proprio Dark Souls di FromSoftware, che è risultato essere il più votato dai giocatori. Qui di seguito potete dare uno sguardo alla classifica in ordine di voti.

Dark Souls

Doom (1993)

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Half-Life 2

Minecraft

Street Fighter II

Tetris

The Last of Us

Super Mario 64

Metal Gear Solid

Halo: Combat Evolved

Super Mario Bros. 3

Grand Theft Auto V

Portal

Call of Duty 4: Modern Warfare

Pac Man

Super Mario Kart

Space Invaders

Sim City (1989)

Pokémon GO

Attualmente FromSoftware sta lavorando ad Elden Ring: il gioco sarà disponibile dal 25 febbraio 2022 su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 e PS5.

