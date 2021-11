Disney è l'ultima azienda a puntare sul Metaverso

Anche Topolino e la principessa Elsa si dirigeranno verso il metaverso dopo che Disney ha dichiarato di essere al lavoro per prepare un mondo virtuale per i fan dei suoi personaggi. Il concetto di metaverso, ovvero una fusione del mondo fisico e digitale in cui le persone possono interagire virtualmente, sta diventando una fissazione, con l'impero dei social media di Mark Zuckerberg e Microsoft tra le aziende tecnologiche che lo abbracciano.

E ora anche Hollywood ne sta prendendo atto, secondo l'amministratore delegato della Disney, Bob Chapek, il quale recentemente ha affermato che la società si stava preparando a fare il salto nella realtà virtuale.

Riferendosi alla storia dell'innovazione Disney nella narrazione, Chapek ha dichiarato: "The Walt Disney Company ha una lunga esperienza come pioniere nell'uso della tecnologia per migliorare l'esperienza di intrattenimento". Parlando durante la chiamata sui risultati aziendali trimestrali della società, ha aggiunto: "I nostri sforzi fino ad oggi sono solo un prologo di un momento in cui saremo in grado di connettere ancora più strettamente il mondo fisico e quello digitale, consentendo una narrazione senza confini nel metaverso di Disney".

Attualmente il CEO di Disney non ha dettagliato quali sono i suoi piani per portare la società nel metaverso, ma probabilmente ne sapremo di più in futuro.

Fonte: IGN