Fallout la serie TV è viva e vegeta, ecco le ultime novità

Con un recente post AMA (Ask Me Anything) su Reddit , Todd Howard si è messo a disposizione dei fan per concedere qualche informazione in più sui progetti in cui è coinvolto.

Alla richiesta di un aggiornamento sulla serie TV di Fallout prodotta da Amazon e annunciata l'anno scorso con un breve teaser, Todd ha risposto in modo sibillino "Sta progredendo. Sono davvero eccitato di starci lavorando con Jonah, Lisa e Amazon". Un commento estremamente laconico che, almeno, ci conferma che i lavori sulla produzione non sono stati interrotti e che presto o tardi ne vedremo la luce.

Serbiamo la stessa speranza anche per Fallout 5, sul quale lo stesso Todd si è sbottonato proprio nello stesso post, insieme ad altre interessanti informazioni.

Cosa possiamo aspettarci (e cosa vi aspettate) dalla serie, tra quali temi verranno trattati, dove e quando sarà ambientata, che contributo proporrà alla lore di Fallout? Non resta che attendere, e magari tenere d'occhio Starfield, di cui sono appena state rivelate parte dell'OST e alcune nuove immagini.

Fonte: Gamesradar