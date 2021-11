Final Fantasy IX Remake all'orizzonte? Un piccolo indizio da Square Enix

In occasione dell'uscita di Final Fantasy IX su PlayStation Now, Kazuhiko Aoki, ovvero colui che ha dato vita ai personaggi del gioco, ha condiviso alcuni dei suoi ricordi personali legati allo sviluppo del titolo.

"Fin dall'inizio, Mr. Sakaguchi ha detto che voleva che Final Fantasy IX fosse un ritorno alle nostre radici. Final Fantasy VII e VIII erano stati ambientati in mondi ispirati alla fantascienza e volevamo tornare allo stile fantasy stabilito nei precedenti giochi di Final Fantasy".

"Tuttavia, questo ci ha causato alcuni problemi. Ad esempio, avevamo accumulato molta esperienza nel raffigurare personaggi più alti con i due giochi precedenti, ma per supportare al meglio l'atmosfera fantasy di Final Fantasy IX, avevamo bisogno di design più stilizzati".

"Ciò significava che non potevamo fare affidamento sulle tecniche che avevamo imparato: dovevamo essenzialmente ricominciare da zero!"

Ma per quanto riguarda il futuro del gioco e un ipotetico remake, la parte interessante è la conclusione di Kazuhiko Aoki. Verso la fine del post su PlayStation Blog, lo sviluppatore accenna a una futura espansione di FFIX:

"Il nostro lavoro sullo sviluppo di Final Fantasy IX è terminato molto tempo fa, ma credo che la sua continua popolarità sia merito dei fan. In effetti, penso a loro come ai "creatori" ora".

"Se state giocando a Final Fantasy IX per la prima volta su PlayStation Now e lo trovate divertente, sarei felice se vi uniste a noi per continuare a creare Final Fantasy IX in futuro".

Fonte: PlayStation Blog.