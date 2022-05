Final Fantasy 9, la serie animata si mostrerà molto presto

Lo scorso anno è stato annunciato lo sviluppo di una serie animata per Final Fantasy 9, il JRPG di Square Enix uscito più di 20 anni fa sulla prima PlayStation. Cyber Group Studios non ha rivelato di più da quando questo progetto era noto, ma sembra che presto vedremo qualcosa di questa storia basata su uno dei capitoli più amati della saga.

In un'intervista a Animation Magazine, Bruno Danzel d'Aumont - vicepresidente licensing e marketing di Cyber Group Studios - ha elencato la serie tra i contenuti che verranno presentati al Licensing Expo di Las Vegas, che si svolge questa settimana, dal 24 al 26 maggio.

"Sarà una grande opportunità per mostrare i nostri piani con licenze e partner. Le nostre ultime serie, Digital Girl, The McFire Family, Press Start! e Final Fantasy 9 saranno presenti per la prima volta. Queste quattro nuove serie hanno un grande appeal per fasce di età diverse”.

"I giochi hanno un grande potenziale per la visione di gruppo. Per coloro che conoscono Final Fantasy 9, questa sarà un'introduzione al suo mondo. E per coloro che non lo sanno, questo li immergerà in un universo che adoreranno", ha detto Pierre Sissmann, CEO di Cyber Group Studios.

Fonte: Eurogamer