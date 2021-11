GTA IV Remaster potrebbe essere realtà e uscire nel 2023

Secondo RalphsValve, GTA IV è destinato a essere il prossimo titolo di Grand Theft Auto a ricevere il "trattamento remaster".

Mancano ormai solo pochi giorni a Grand Theft Auto: The Trilogy Definitive Edition di Rockstar Games, anch'esso trapelato prima dell'annuncio ufficiale, ma sembra che stiamo già passando oltre.

Rockstar Games di solito non è nota per dare ai suoi titoli più vecchi il trattamento remaster, ma con GTA 6, secondo quanto riferito, ancora a distanza di anni, è probabile che un lancio costante di remaster sia un modo per accontentare i fan fino all'uscita del nuovo capitolo.

Voci di un remaster di GTA IV hanno iniziato a circolare su 4chan pochi giorni fa, insieme a speculazioni su un remaster di Red Dead Redemption. Ma molti hanno respinto queste affermazioni in quanto non vi era alcuna fonte credibile a sostegno delle informazioni.

Ma ora sembra che RalphsValve, che ha confermato i report della fonte attendibile Tom Henderson sull'imminente Modern Warfare 2, stia sostenendo queste affermazioni sul remaster di GTA IV.

Ralph ha semplicemente twittato un'immagine del logo di GTA IV con "2023" allegato. Ha poi continuato a discutere i dettagli del potenziale remaster, affermando che sarà pubblicato per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC. Inoltre, il remaster uscirà potenzialmente insieme a "Episodes From Liberty City", le espansioni a pagamento che includevano nuovi personaggi e missioni.

Sfortunatamente, se si deve credere al rumor, il remaster di GTA IV non verrà lanciato con il multiplayer, una modalità popolare quando il gioco è stato originariamente pubblicato.

Ovviamente, è importante prendere queste informazioni con la dovuta cautela, poiché provengono da una fonte sconosciuta su 4chan (prima di apparire sul Twitter di Ralph). Nel frattempo, se volete fare il pieno di remaster di GTA, Grand Theft Auto: The Trilogy Definitive Edition uscirà giovedì 11 novembre 2021.

