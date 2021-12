ICO compie 20 anni! Un video mostra il prototipo del gioco sulla prima PS nel 1998

ICO è arrivato su PS2 nel 2001, quando la console di Sony era da pochissimo tempo sul mercato. I primi sketch e lo sviluppo iniziale hanno iniziato a svolgersi sulla prima PlayStation e recentemente genDESIGN, per festeggiare i 20 anni di ICO ha rivelato filmati inediti del primo concept delle avventure di Ico e Yorda.

"ICO è stato creato intorno al 1998 per condividere il concetto del gioco con il team di sviluppo. Questo video è stato una svolta per il team, la luce alla fine del tunnel, quando lo staff, incluso il director Fumito Ueda, stava annaspando il buio, senza sapere che tipo di gioco sarebbe diventato ICO", spiegano dallo studio.

La CGI e le scene di gioco sono realizzate con la prima PlayStation e si notano evidenti differenze rispetto al prodotto finale. Il più ovvio riguarda l'aspetto di Yorda, che sembra molto diverso. Senza indugi vi lasciamo alla visione di questo interessante video.

Anche se si tratta di un prototipo, la verità è che già in quegli inizi sembra che fosse molto chiara l'idea che entrambi i protagonisti dovessero collaborare tra loro per uscire dalla reclusione in cui si trovavano.

Fonte: Gematsu