Fumito Ueda pubblica una immagine del suo nuovo gioco!

Fumito Ueda, director di giochi come The Last Guardian, ha rilasciato l’immagine del suo prossimo titolo presso la genDesign, anticipat con biglietto d’auguri nel 2021.

Ueda e Jinji Joragai stanno lavorando al titolo dal 2016, ovvero dal loro abbandono di Sony dopo aver lavorato a The Last Guardian per loro. Il nuovo titolo sarà completamente sovvenzionato da Epic Games.

Uno sguardo approfondito all’immagine mostra il protagonista che indossa una veste si appoggia ad una struttura meccanica gigante, che ricorda molto il mondo sci-fi. L’ambientazione sembra un futuro distopico, tuttavia sono tutte ipotesi e sarebbe la prima volta di un progetto fantascientifico per Ueda, ma che sicuramente aprirebbe nuovi approcci interessanti per i produttori di Shadow of the Colossus.

Infatti sia in questo titolo, che in Ico che in The Last Guardian, il protagonista del gioco è sempre un ragazzino sconosciuto che deve procedere nella storia fra situazioni action e puzzle ambientali, di solito collaborando con animali fantastici.

Speriamo di venire a conoscenza di altre succose novità quanto prima.

Fonte: Twistedvoxel