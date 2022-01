Metal Gear Solid 2 in Unreal Engine 5 è una finestra su un possibile, splendido remake

La saga di Hideo Kojima presenta scene iconiche e un fan ha scelto Metal Gear Solid 2 o meglio, il suo filmato introduttivo, per dimostrare la potenza di Unreal Engine 5 e di conseguenza di far sperare i fan in un remake.

L'autore di questo piccolo progetto è l'utente Twitter Erasmus Brosdau, che sta utilizzando strumenti del motore di Epic Games, come Nanite e Lumen. Sul social cinguettante Brosdau ha pubblicato solo sei secondi di filmato introduttivo ma abbastanza intensi da stuzzicare la curiosità dei fan di lunghissima data.

La breve clip mostra Solid Snake scendere sulla nave cisterna nelle prime sequenze del gioco, prima che Raiden entri in scena in seguito. La clip sembra brillante, con la pioggia che cattura perfettamente le luci della nave all'inizio del gameplay. Si tratta del primo progetto/remake fan made di Metal Gear Solid in Unreal Engine 5 e speriamo che Brosdau riesca a mostrare qualcosa di più in futuro.

Sempre più persone stanno testando con successo il potenziale di Unreal Engine 5: un fan ha ricreato una piccola parte di Dragon Age Inquisition.

