Metro 4 e un gioco AAA tra i progetti di 4A Games secondo un curriculum

A quanto pare, stando a quanto condiviso da un curriculum, 4A Games sta lavorando a Metro 4 oltre ad un progetto AAA non ancora annunciato. Attualmente nemmeno Metro 4 è stato ancora annunciato, perciò se ciò fosse vero, la storia di Metro basata sulle opere di Dmitry Glukhovsky potrebbe continuare.

Stando a quanto condiviso dal curriculum dello sviluppatore di 4A Games e pubblicato su Twitter, il gioco multipiattaforma AAA non ancora annunciato dovrebbe basarsi su una versione migliorata del 4A Engine. Oltre a questo dai dati estrapolati si evince che nel gioco ci saranno combattimenti e boss fight. Lo sviluppatore nel suo curriculum afferma di aver lavorato dal 2020 al 2021 su Metro 4 e da febbraio di quest'anno sarebbe al lavoro sul nuovo gioco AAA.

Sfortunatamente i dettagli sono pochi pertanto non sappiamo se questo gioco sarà in prima o terza persona e se soprattutto sarà uno sparatutto come la serie Metro. Qui di seguito potete dare uno sguardo al tweet.

Quest'anno 4A Games ha lanciato inoltre la versione next-gen di Metro Exodus per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.