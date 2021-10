Metroid Prime 4, calma piatta da Nintendo. Sono passati 1000 giorni senza notizie

Ricordate Metroid Prime 4? Sono passati ben 1000 giorni da quando è stata comunicata l'ultima notizia riguardante il gioco. Il prossimo capitolo del franchise non ha ancora una data di lancio, ed i fan aspettano pazientemente qualsiasi tipo di aggiornamento. Tuttavia, Nintendo non ha condiviso informazioni su Metroid Prime 4 da quasi praticamente tre anni e alcuni fan stanno iniziando a perdere la speranza.

L'ultima volta che i fan hanno ricevuto notizie su Metroid Prime 4 è stato il 25 gennaio 2019, quando Shinya Takahashi, Senior Managing Executive Officer di Nintendo, ha annunciato che il gioco era in ritardo perché non soddisfaceva gli standard di qualità che Nintendo stava cercando. Ora però sono passati 1000 giorni e Nintendo non ha ancora detta nulla a riguardo.

Dall'altra parte, Retro Studios, responsabile del gioco, ha continuato ad assumere personale per Metroid Prime 4 e ad oggi il team conta su molti talenti, tra cui personale che ha lavorato precedentemente a giochi come God of War (2018), Borderlands 3, Halo, Call of Duty Black Ops, Shadow of the Tomb Raider e Grand Theft Auto.

It has been 1,000 days since we got the development update that Metroid Prime 4 has started over from scratch. pic.twitter.com/uePM18sPIt — Rebecca Stone ? (@forestminish) October 21, 2021

Takahashi-san ha riconfermato a giugno di quest'anno come Nintendo stesse ancora "lavorando sodo" sull'ultimo capitolo. Purtroppo non resta che attendere di nuovo.

Fonte: Nintendo Life