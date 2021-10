New World, è caos economico! I giocatori ricorrono al baratto

A poche settimane dall'uscita di New World, l'economia del gioco di ruolo online ha un vero problema: c'è troppo poco oro. La deflazione che ne deriva costringe i giocatori a barattare. New World sta attualmente dimostrando molto bene che i sistemi economici nei giochi di ruolo online possono essere estremamente fragili.

Poco tempo dopo l'uscita, l'economia di Aeternum sembra essere sull'orlo del collasso. Il problema: i giocatori semplicemente non possono generare abbastanza oro. Il valore della valuta del gioco aumenta incommensurabilmente. I redattori del sito Web PlayerAuctions hanno esaminato più da vicino il problema in New World e sono giunti alla conclusione che il gioco soffre di una "rara crisi economica", ovvero la deflazione. Ciò significa: i giocatori spendono più oro di quanto nuovo oro fluisca nel ciclo economico.

New World ora soffre del fatto che i giocatori non possono accumulare oro e devono spendere troppo della valuta di gioco in tasse, alloggi e produzione di oggetti senza poter guadagnare abbastanza oro attraverso il loot o le missioni dei nemici. Secondo PlayerAuctions, il valore della valuta di gioco è aumentato così tanto su alcuni server che i giocatori sui singoli server passano al baratto. Ad esempio, 1.000 unità di lino passano di mano per 600 unità di minerale e 20 uova.

I love MMOs. A deflationary currency crisis in Amazon's New World has gotten so bad that some players have started using the barter system. pic.twitter.com/9E4YuzZZde — Ryan K. Rigney (@RKRigney) October 20, 2021

Le conseguenze a lungo termine della deflazione potrebbero essere fatali per New World: l'alto valore del denaro significa che i giocatori spendono sempre meno denaro e invece lo accumulano, il che significa che i prezzi degli oggetti fabbricati continuano a scendere. Questo a sua volta significa che a un certo punto il crafting non ha più senso per i giocatori perché non possono trarne profitto.

Fonte: Kotaku