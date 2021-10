New World offline questa settimana, arriva il trasferimento di server

Il lancio di New World ha avuto qualche problema tecnico e ha costretto molti giocatori a fare i conti con i tempi di coda. Per risolvere questi problemi, Amazon Games ha creato server aggiuntivi, condividendo che avrebbero lavorato su una funzione di trasferimento di server in modo che i giocatori potessero sincronizzarsi con i loro amici.

Il team ha annunciato che i trasferimenti di server arriveranno questa settimana.

L'annuncio è stato condiviso sui forum di New World, dove il team di sviluppo ha detto di aver lavorato instancabilmente sulla funzionalità per garantire che il processo sia fluido per ogni giocatore. Lo studio ha anche affermato che date e informazioni più esatte saranno pubblicate più vicino alla data di lancio effettiva, tra il 18 e il 22 ottobre.

La manutenzione settimanale di New World avviene il martedì mattina, quindi la feature potrebbe arrivare domani.

Bisognerà anche capire se Amazon Games deciderà di limitare i giocatori a trasferire solo i server all'interno della stessa regione.

Fonte: Gamepur.