New World aumenta la difficoltà con l'ultima patch ed è boom di critiche e review bombing

New World rimane uno dei titoli PC più chiacchierati degli ultimi tempi, e la nuova patch ha decisamente aggiunto benzina sul fuoco. Denominato come Update 1.1 Into the Void, l'aggiornamento porta diverse novità, tra cui nuovo equipaggiamento, nuovi nemici e nuove missioni, ma anche un diverso bilanciamento della difficoltà per quanto riguarda le zone di Elite ed Endgame.

Si tratta di un adeguamento verso l'alto della difficoltà, annunciato da Amazon Games con le parole "Con il nuovo equipaggiamento disponibile, vogliamo sfidare i giocatori". Peccato però che questo passaggio non sia stato adeguatamente recepito dai giocatori all'interno Public Test Realm, la modalità di gioco che serve a testare i nuovi contenuti, e una volta passato all'interno del gioco vero e proprio li abbia colti alla sprovvista, generando una vera e propria sequela di Review Bombing (forse anche ingenerosa) su Steam.

Il problema, difatti, è che la difficoltà in quelle sezioni è generalmente aumentata per tutti, ma il drop rate dei nuovi equipaggiamenti è decisamente basso, creando dunque uno squilibrio tra i fortunati che sono riusciti a procurarsi il nuovo armamentario e chi invece deve affrontare - in maniera frustrante - l'endgame con equipaggiamenti inadatti.

Non sono ancora stati annunciati provvedimenti in merito, ma sicuramente si andrà incontro a un nuovo bilanciamento tra difficoltà e cadenza di recupero di nuovo (e utile) loot.

