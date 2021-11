One Piece: la serie di Netflix svela gli attori che saranno Luffy, Zoro, Nami, Sanji e Usopp. La ciurma è qui!

Netflix ha rivelato il cast per la sua serie live-action di One Piece presentando i membri principali dei Pirati di Cappello di Paglia.

In una serie di tweet, Netflix ha rivelato gli attori che interpreteranno Rufy, Zoro, Nami, Usopp e Sanji. Questi sono i primi membri che diventeranno noti come i Pirati di Cappello di Paglia.

Il cast include Iñaki Godoy nei panni di Monkey D. Rufy, Mackenyu sarà Roronoa Zoro, Emily Rudd sarà Nami, Jacob Romero Gibson sarà Usopp e Taz Skylar sarà Sanji.

Il creatore del manga di One Piece Eiichiro Oda, che sta lavorando come produttore esecutivo della serie, ha dichiarato: "abbiamo lavorato con Netflix e Tomorrow Studios all'enorme progetto che è l'adattamento della serie live-action One Piece! Sono passati anni da quando è stata annunciata, giusto? Lo so, lo so! Ma state tranquilli che abbiamo fatto progressi costanti."

Oda continua dicendo: "per ora, siamo in grado di annunciare il cast principale! Abbiamo deciso questo cast dopo numerose discussioni che hanno coinvolto persone di tutto il mondo! Queste sono le persone che saranno i nostri Pirati di Cappello di Paglia!"

One Piece è l'ultimo manga/anime che Netflix ha iniziato ad adattare per una serie live-action. Manca una settimana all'adattamento live-action di Cowboy Bebop e Netflix ha recentemente annunciato l'intenzione di adattare anche YuYu Hakusho come film live-action.

Fonte: IGN.