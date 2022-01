COVID, Plague Inc. e governo sono curiosamente collegati da alcuni codici QR invati per email in UK

In quello che sembra essere soltanto un grandissimo errore ma non intenzionale, il governo del Regno Unito avrebbe incluso i codici QR di Plague Inc. nelle e-mail per i test COVID-19. Per chi non lo conoscesse, Plague Inc. è un gioco di simulazione di sopravvivenza in cui i giocatori hanno il compito di creare e sviluppare la propria malattia infettiva, diffondendola infine in tutto il mondo e infine uccidendo tutti gli abitanti della Terra. Le vendite di Plague Inc. sono salite alle stelle all'inizio della pandemia, con i giocatori che cercavano di imparare come si diffondono le malattie e comprendere la complessità delle epidemie virali.

Durante il primo anno della pandemia, Ndemic Creations ha donato $ 250.000 per aiutare a combattere il COVID-19 e ha anche lanciato una nuova modalità di gioco in cui i giocatori aiutano a fermare una pandemia piuttosto che avviarne una. Plague Inc: The Cure è un'espansione unica che altera le meccaniche: nella versione originale, i giocatori devono mutare una malattia infettiva affinché si diffonda più selvaggiamente in tutto il pianeta. Tuttavia, The Cure ribalta questo obiettivo, chiedendo ai giocatori di eliminare una piaga dando la caccia alla malattia, controllandone l'epidemia, sostenendo l'economia e sviluppando un vaccino.

Ora tuttavia ci sono dei problemi in UK poiché le e-mail ufficiali sui test per il Coronavirus inviate dal governo del Regno Unito sembravano includere i codici QR di Plague Inc. che aprivano il gioco se installato sul telefono. Le e-mail contenenti i codici QR di Plague Inc. erano originariamente destinate alle persone per ricevere appunto informazioni sui test. Mentre il codice alfanumerico incluso nelle e-mail è ancora un modo valido per ottenere i kit per il test COVID-19, il codice QR - pensato per un accesso più facile - non veniva visualizzato correttamente in un certo numero di e-mail.

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Sebbene sia una coincidenza probabilmente esilarante, i codici QR di Plague Inc. hanno causato confusione durante la risposta del governo britannico al COVID-19, come potete ben vedere dal video qui sopra pubblicato da un utente.

Fonte: The Gamer