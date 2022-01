PlayStation VR 2 potrebbe avere una fedeltà grafica migliore di qualsiasi altro headset VR

PlayStation VR 2 è stato ufficialmente annunciato all'inizio dell'anno e abbiamo appreso i piani di Sony per incorporare eye-tracking, feedback tattile e altre funzionalità high-tech nei giochi VR.

Ora, sembra siano emersi maggiori dettagli che fanno ben sperare tutti i fan in attesa del nuovo visore di PlayStation. Il CEO di Display Supply Chain Consultants, Ross Young, ha riportato nuovi dettagli sulle specifiche di PSVR 2 su Twitter.

Young afferma che il visore avrà 800 pixel per pollice (PPI) per ciascun occhio, distribuiti su due display 2000 x 2040: è un enorme salto dai 386 PPI e 1080p offerti da PSVR originale. Questo si allinea anche con i precedenti report sulle lenti Samsung costruite per l'headset.

As we published today in the DSCC Weekly Review, the Sony PSVR2 will have over 800 PPI resolution per eye with two 2000 x 2040 panels, up from 5.7" 1920 x 1080 with 386 PPI in the PSVR for both eyes. Big improvement. State of the art direct view OLED resolution. — Ross Young (@DSCCRoss) January 24, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Android Central spiega che queste specifiche darebbero a PSVR 2 la più alta fedeltà grafica di qualsiasi visore sul mercato, e l'headset sarebbe superiore a Oculus Quest 2, HTC Vive e Valve Index. Quest 2 in particolare mostra 200-300 PPI per occhio. Confrontati con gli 800 per occhio riportati per PSVR 2, la differenza dovrebbe essere abbastanza chiara.

Questa densità di pixel si abbina anche alla tecnologia di tracciamento oculare di PSVR 2 per consentire alla messa a fuoco dell'immagine di muoversi con il vostro sguardo, mantenendola a una qualità elevata.

Fonte: Gamepur.