PlayStation VR2 in un leak che svela il video della presentazione alla GDC 2022

Alla GDC lo scorso 24 marzo si è tenuta la conferenza Building Next-Gen Games for PlayStation VR2 with Unity (Presented by Unity) e, a quanto pare, su YouTube è comparso il video intero del panel dedicato agli sviluppatori.

Cliccando sul video, potete vedere voi stessi che è stato caricato il 29 marzo e risulta come "non in elenco", a testimonianza del fatto che si tratta di una conferenza per sviluppatori e non indirizzata a un normale pubblico.

In questa occasione si è parlato dello sviluppo dei giochi per VR, delle caratteristiche di PSVR2 e di molto altro.

Diversi sviluppatori hanno parlato del visore di Sony, ad esempio Chet Faliszek, ex writer di Valve e Bossa Studios, ha parlato della sua esperienza con il visore su Twitter in modo molto positivo.

Per quanto riguarda la data di uscita di PSVR2, i rumor suggeriscono un lancio tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023.

Fonte: Reddit.