PlayStation Plus, i giochi 'gratis' di novembre svelati da un leak?

I giochi PlayStation Plus per novembre 2021 sembrano essere trapelati online. Attraverso un tweet del sito francese Dealabs, sembra siano stati rivelati i giochi di novembre per tutti gli abbonati a PlayStation Plus. Questi includeranno The Walking Dead: Saints and Sinners, Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning, First Class Trouble, e Knockout City.

The Walking Dead: Saints and Sinners è un gioco horror d'azione esclusivo per la realtà virtuale, mentre Knockout City è un titolo multiplayer arcade d'azione. First Class Trouble è un gioco multiplayer di deduzioni e Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning è un titolo che è stato recentemente rimasterizzato per le console attuali.

Non solo, ma il tweet afferma che i giochi in realtà sono 6, anche se qui ne troviamo 4. Per adesso si tratta di un rumor, anche se Dealabs è un sito che ha annunciato con esattezza alcuni dei precedenti giochi PS Plus. Qui di seguito potete dare uno sguardo al tweet.

?

On a encore eu accès en avance à la liste des jeux PlayStation Plus offerts en Novembre !

Y'en a qui préfèrent garder la surprise, donc cette fois-ci on vous en révèle 4 sur 6... ?

? https://t.co/TEm4W95EWj ? #bonplan pic.twitter.com/zMRQDKp1pH — Dealabs.com (@Dealabs) October 27, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

E' probabile che manchi poco al reveal dei giochi PS Plus di novembre, pertanto rimanete sintonizzati con noi per tutti i dettagli ufficiali che arriveranno.

Fonte: ResetEra