Rainbow Six Extraction sarà disponibile su Xbox Game Pass già al lancio

Xbox ha annunciato a sorpresa che Rainbow Six Extraction sarà disponibile su Xbox Game Pass al momento del lancio, una mossa più che intelligente di Ubisoft per il lancio di questo nuovo gioco action cooperativo all'interno dell'universo di Rainbow Six. Sarà disponibile alla fine di questo mese di gennaio sia su console, PC e dispositivi mobili tramite cloud.

Microsoft ha annunciato che Rainbow Six Extraction sarà disponibile su PC Game Pass e Xbox Game Pass Ultimate dal prossimo 20 gennaio, data di lancio ufficiale del gioco.

"Quando verrà lanciato il 20 gennaio 2022, i membri di Xbox Game Pass potranno immergersi in questa intensa, emozionante e imprevedibile esperienza cooperativa PvE da soli o in squadre di massimo tre giocatori per affrontare raid dinamici. Rainbow Six Extraction è un FPS cooperativo tattico che offre un'esperienza PvE a squadre completamente nuova a milioni di giocatori nell'universo di Rainbow Six e oltre" si legge nel post.

Breaking down the essence of Rainbow Six: Extraction?https://t.co/eZmFoNZroc pic.twitter.com/YrMKET33pR — Xbox Game Pass (@XboxGamePass) January 5, 2022

Rainbow Six Extraction sarà ufficialmente in vendita il 20 gennaio su entrambe le console Xbox, PlayStation e PC. Recentemente sono stati resi pubblici anche i requisiti minimi e consigliati del gioco su PC.

Fonte: Xbox