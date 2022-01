Rainbow Six Extraction giocato in diretta alle 21:30!

Originariamente chiamato Rainbow Six Quarantine, Rainbow Six Extraction è l'ultima fatica di Ubisoft e questa sera ve la mostreremo in diretta. Rainbow Six Extraction è un co-op PvE tattico che raduna gli Operatori per combattere una nuova, misteriosa minaccia.

Tre anni fa, un meteorite è caduto nel mezzo di una comunità del Nuovo Messico, nella caratteristica cittadina di Truth and Consequences, liberando uno sconosciuto parassita. Della situazione si è occupato un manipolo di operatori di Rainbow Six Siege e sembrava che fossero riusciti a contenere il misterioso parassita durante la prima ondata. Inaspettatamente il parassita Chimera è improvvisamente riapparso in diverse località negli Stati Uniti, espandendosi con incredibile rapidità, più mortale che mai. Per monitorare il parassita ed essere pronti per qualsiasi minaccia futura, è stata creata la Squadra REACT (Squadra Rainbow di Analisi Esogena & Contenimento), un'organizzazione estremamente specializzata e appositamente attrezzata, comandata da Eliza "Ash" Cohen, dalla dottoressa Elena "Mira" Álvarez e da Jordan "Thermite" Trace.

Questa sera vi portiamo alla scoperta del gioco. Appuntamento a partire dalle 21:30 in compagnia dei nostri Virginia Paravani, Gianluca Musso e Riccardo Cantù direttamente sul canale ufficiale di Eurogamer.it o attraverso il player in calce qui sotto e sul nostro sito!

In Extraction, il giocatore entra nel Team REACT per creare una squadra da uno a tre giocatori tra i conosciuti e amati Operatori di Rainbow Six Siege al fine di affrontare le misteriose creature aliene conosciute come gli Archei.

Rainbow Six Extraction sarà disponibile a partire dal 20 gennaio.