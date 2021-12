Rainbow Six Extraction in un nuovo trailer focalizzato sull'operatore Smoke

In vista del lancio imminente dello sparatutto PvE cooperativo Rainbow Six Extraction, Ubisoft ha pubblicato trailer individuali incentrati su ciascuno dei diciotto operatori giocabili che saranno disponibili al momento del lancio, inclusi Nomad, Pulse , Doc, Finka e molti altri.

Il trailer più recente, che potete vedere più in basso, si concentra su Smoke.

I giocatori di Rainbow Six Siege, probabilmente, conosceranno Smoke e cosa porta in gioco. L'operatore è dotato di granate a gas che possono essere fatte esplodere a distanza: non solo il gas di queste granate fornisce copertura per Smoke e i suoi compagni di squadra, ma può anche infliggere danni ai nemici.

Rainbow Six Extraction è ufficialmente entrato in fase Gold e verrà lanciato il 20 gennaio per PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, PC e Stadia.

Fonte: Gamingbolt.