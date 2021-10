Riders Republic giocato in diretta alle 10:30 in compagnia di Virginia!

In uscita tra pochissimi giorni e più precisamente il 28 ottobre, Riders Republic è un gioco sportivo dalle molteplici sfaccettature che offre sfide acrobatiche di ogni genere. L'offerta ludica è variegata e Ubisoft ha già mostrato diverse modalità di gioco: acrobazie sullo snowboard, corse downhill in bici, voli in tuta alare tra i canyon, gare aeree in jet pack e chi più ne ha più ne metta.

L'impressione è quella di un contenitore di discipline che con il giusto supporto post lancio potrebbe ambire a diventare un ritrovo per appassionati di sport estremi. La nostra prova di Riders Republic contiene tutti i dettagli che vi servono ma in attesa dell'uscita abbiamo deciso di dedicare una live al gioco.

A partire dalle 10:30 la nostra Virginia Paravani sarà in diretta per mostrarvi da vicino l'adrenalinico parcogiochi degli sport estremi creato da Ubisoft. Potete seguire la live qui in calce, nel player sul sito o sul canale ufficiale di Eurogamer.it.

