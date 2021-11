Sociable Soccer, il successore spirituale di Sensible Soccer ha una finestra di lancio

Sociable Soccer, il successore spirituale del leggendario Sensible Soccer, arriverà su PC e console il secondo trimestre del 2022. Il gioco di calcio è stato inizialmente pubblicato su Steam in accesso anticipato nell'ottobre 2017, ma è stato ritirato dall'editore Kiss Publishing Limited e dallo sviluppatore Tower Studios nel novembre 2019, quando è stato firmato un accordo per la sua pubblicazione sul servizio Apple Arcade.

La versione che uscirà su PC e console il prossimo anno sarà quella definitiva, con miglioramenti nella grafica, nelle animazioni e nell'intelligenza artificiale, oltre ad aggiornare le mille squadre e i trentamila giocatori presenti nel database.

Gli utenti che hanno pagato per l'accesso anticipato su Steam potranno richiedere una chiave gratuita per la versione finale, e su console ci saranno versioni per PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4 e Nintendo Switch.

Jon Hare, il fondatore di Tower Studios, ha assicurato che "Sociable Soccer è stato un atto d'amore da quando abbiamo iniziato a lavorarci come gioco per PC nel 2015. Con il gioco già affermato in Apple Arcade abbiamo trovato il partner perfetto in KPL per portarlo su Steam, Switch, PlayStation e Xbox. Abbiamo sempre pensato a Sociable Soccer come a un franchise di calcio organico e crescerà ancora di più negli anni a venire".

