Sonic Mania 2 potrebbe essere stato cancellato dalla stessa SEGA

Quando nel 2017 uscì Sonic Mania, nessuno si aspettava il successo che ha avuto, decretandolo come il titolo di maggior successo del franchise, oltre che a un grande successo per SEGA. Il classico stile 2D è stato un gradito ritorno, facendo desiderare ai fan un sequel, magari ampliato e con nuove meccaniche.

Sicuramente Evening Star Studios, lo sviluppatore, sarebbe stato felicissimo di lavorarci, se solo SEGA non avesse interrotto il progetto. Sembrano stare così le cose, almeno secondo "Zippo", un noto insider vicino alla casa di Tokyo, in cui lo scontro tra Evening Star Studios e SEGA stessa abbia creato talmente tanti malumori da mandare all'aria il sequel.

Pur non entrando nei dettagli, sembra che il problema reale sia nato sa SEGA of America, prendendo decisioni "irragionevoli" secondo l'insider. Nel frattempo sappiamo però che Evening Star sta sviluppando un action-platform 3D totalmente originale. Dunque, sicuramente non si tratta di Sonic Mania 2, e questo è davvero un peccato.

Fonte: comicbook.com