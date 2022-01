StarCraft III novità in arrivo? Mike Ybarra di Blizzard stuzzica i fan

Sembra che l'iconico franchise di StarCraft potrebbe avere una rinascita in seguito all'acquisto di Activision da parte di Microsoft, simile al precedente rumor sul ritorno di Guitar Hero. Dopo questa acquisizione Microsoft potrebbe infatti dare ad Activision Blizzard il via libera per creare nuovi progetti o riprendere idee annullate per problemi di budget, questo nelle parole del responsabile di Activision, Bobby Kotick.

Dopo questo, i fan hanno iniziato a "chiedere" il ritorno dei franchise sui social e uno dei più famigerati è StarCraft, che a quanto pare è uno dei giochi preferiti della star di Shang-Chi, Simu Liu, il quale ha chiesto su Twitter "per favore salvate StarCraft".

All'attore ha risposto proprio Mike Ybarra: una semplice faccina ha fatto praticamente esplodere Twitter. StarCraft è uno dei più grandi franchise di strategia in tempo reale nei videogiochi, e dal suo lancio nel 1998 ha generato infiniti tornei.

:) — Mike Ybarra (@Qwik) January 20, 2022

Dopo molte attese, il gioco ha ottenuto un seguito, diviso in tre campagne: Wings of Liberty (2010), Heart of the Swarm (2013) e Legacy of the Void (2015). Ma da allora non abbiamo avuto nuovi giochi, fatta eccezione per una rimasterizzazione del suo primo capitolo nel 2017.

