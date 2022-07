Amazon Prime Gaming annunciati i giochi in arrivo ad agosto

Amazon ha confermato in queste ore il prossimo lotto di titoli "gratuiti" che sarà offerto a tutti i membri di Prime Gaming. Come molti di voi sapranno Prime Gaming, incluso in un abbonamento Amazon Prime, offre ai membri nuovi titoli per PC da mantenere e contenuti di gioco esclusivi ogni mese.

Amazon ha annunciato che i giochi gratuiti di agosto 2022 saranno StarCraft: Remastered, Zak McKracken and the Alien Mindbenders, Beasts of Maravilla Island, Recompile, ScourgeBringer e Family Mysteries: Poisonous Promises.

I sei titoli saranno disponibili per i membri di Prime Gaming a partire dal 1 agosto. I titoli Prime Gaming gratuiti di luglio, che possono essere ottenuti fino alla fine del mese, sono Maniac Mansion, Suzerain, Fishing: North Atlantic e Fell Seal: Arbiter's Mark.

Amazon Prime Gaming offrirà anche contenuti di gioco gratuiti ad agosto per titoli come Pokémon Go, Fall Guys, Roblox, League of Legends e Two Point Hospital.

Fonte: PCGamesN