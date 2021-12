The Last of Us di HBO, un attore potrebbe aver svelato accidentalmente l'arrivo di un nuovo membro del cast

Le novità non smettono di accadere nella serie The Last of Us targata HBO. La produzione ha recentemente registrato diverse scene in cui abbiamo potuto vedere Pedro Pascal e Bella Ramsey a cavallo, come accaduto nel titolo omonimo di Naughty Dog.

Mentre Anna Torv o Gabriel Luna sono stati uno dei pochi personaggi secondari che sono stati visti sul set, ora è il momento di confermarne uno nuovo. Durante un'intervista con The Guardian, l'attore Murray Bartlett ha rivelato che Nick Offerman della celebre serie TV Parks and Recreation sarà uno dei membri della serie. "È co-creato da Craig Mazin, che ha realizzato Chernobyl. Le sceneggiature che ha scritto mi hanno fatto impazzire. È uno spettacolo epico, ma meravigliosamente umano e intimo. L'abbiamo girato a Calgary. Molte delle mie scene sono con Nick Offerman. Recitare con lui è stato fantastico", spiega Bartlett a proposito della produzione.

La verità è che l'attore era già stato confermato mesi fa come la persona che darà voce e volto a Frank, il partner di Bill nella prima puntata e che non vedremo mai dal vivo. Non è stato chiaro quale sia il ruolo di Offerman in The Last of Us, anche se sembra che avrà una sorta di legame con i due personaggi.

Attualmente non c'è ancora una data di uscita per la serie TV The Last of Us ma dovrebbe arrivare il prossimo anno.

Fonte: GamesRadar