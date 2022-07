The Last Of Us Parte 1 originale e remake faccia a faccia in un videoconfronto

I confronti più complessi fra The Last Of Us part 1 remake e la sua versione originale avverrano sicuramente al lancio, ma abbiamo abbastanza immagini per poter fare un primo side by side dei due titoli. Il canale YouTube Analista de Bit è stato geniale nel mettere insieme questi tipi di video e ha svolto un ottimo lavoro di contrasto di tutti i filmati disponibili dal remake PS5 di Naughty Dog dalla versione PS4 Pro 2014.

Alcuni dei dettagli sono enormi, altri meno ovvi. Ad esempio, il video dimostra quanto praticamente tutte le animazioni del gioco siano state rifatte, anche fino a una NPC in gran parte insignificante che ora usa effettivamente le maniglie della sua sedia per sostenersi. Questa è roba minuscola, ma è lì.

I cambiamenti più grandi riguardano la revisione generale della direzione artistica, che assomiglia molto più alla concept art nel remake e si sembra più coerente con il sequel. Le esplosioni sono più realiste, anche anche nel modo in cui i dettagli dell’ambientazione ne siano influenzati.

Persino la regia dei filmati è stata rivista, per rendere più evidente le emozioni e le tensioni dei personaggi. Insomma, almeno dal punto di vista grafico Naughty Dog sembra stia facendo un ottimo lavoro, nonostante le numerose critiche per alcune scelte di gameplay fatte.

Fonte: Pushsquare