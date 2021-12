The Matrix Awakens è 'un'incredibile vetrina next-gen da non perdere' per Digital Foundry

Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss hanno presentato di recente The Matrix Awakens, mostrando la potenza di Unreal Engine 5 per creare modelli digitali realistici di Neo e Trinity. Utilizzando tecnologie come MetaHuman, Nanite e Lumen, la demo è attualmente disponibile gratuitamente per PS5 e Xbox Series X/S. Sebbene non sia un gioco a tutti gli effetti, serve a evidenziare ciò che è possibile in termini di grafica su tutta la linea.

Certo, non sarebbe una tech demo senza alcune cifre. Epic Games ha condiviso una serie di statistiche riportate da Digital Foundry e ha confermato che la città è larga 4.138 km e lunga 4.968 km con una superficie di 15,79 km2 e un perimetro di 14.519 km. Ci sono 45.073 auto parcheggiate con 38.146 guidabili (e distruttibili) 17.000 veicoli di traffico simulato su strada (anch'essi distruttibili) e altro ancora.

Ma forse la cosa più impressionante è che ci sono 7.000 edifici composti da "centinaia" di risorse, ognuna con potenzialmente fino a milioni di poligoni. Ciò si traduce in miliardi di poligoni solo per gli edifici e non include i 35.000 pedoni MetaHuman che sono stati simulati. Insomma, un vero capolavoro next-gen. Qui di seguito potete dare uno sguardo alla tech demo.

Avete provato la tech demo The Matrix Awakens? Vi è piaciuta? Fatecelo sapere nei commenti.

Fonte: Digital Foundry