Uncharted - il film: un leak del trailer mostra una scena fedele al gioco

Una parte del primo trailer del film di Uncharted è trapelata in rete prima della sua pubblicazione ufficiale. Durante la notte di mercoledì, una piccola clip di circa 40 secondi ci mostra una delle scene più riconoscibili di Uncharted 3: L'Inganno di Drake, terzo episodio della saga, con un Nathan Drake (Tom Holland) in pericolo sull'aereo in mezzo al deserto. L'ispirazione è chiara e, a giudicare dal filmato, anche la fedeltà alla sequenza originale.

A quanto pare, il trailer dovrebbe essere svelato dalla società proprio oggi, ma Sony non ha detto nulla al riguardo. Il film, la cui premiere è prevista per il prossimo febbraio 2022 dopo diversi rinvii, è una delle grandi scommesse di Sony Pictures insieme a PlayStation Productions, che cerca di espandere la potenza mediatica delle sue grandi saghe di videogiochi ad altri settori audiovisivi.

Diretto da Ruben Fleischer (Venom, Zombieland), il film Uncharted è il primo lungometraggio di PlayStation Productions, con protagonista Tom Holland nei panni di Nathan Drake e Mark Wahlberg nei panni di Sully. Senza indugi vi lasciamo a questa brevissima clip.

Leaked off screen footage of the Uncharted Movie trailer. Full trailer is expected tomorrow.



Movie seems to release in February 2022. pic.twitter.com/ZBOiDSIjnR — MauroNL (@MauroNL3) October 20, 2021

Sony ha recentemente annunciato l'intenzione di lanciare Uncharted 4: Fine di un ladro e la sua espansione Uncharted: The Lost Legacy per PS5 e PC. La versione rimasterizzata, intitolata Uncharted: Legacy of Thieves Collection, arriverà su PS5 all'inizio del 2022, mentre la versione per PC, sviluppata da Iron Galaxy, sarà pubblicata "poco dopo".

