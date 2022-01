Uncharted il film è 'nato' da un'idea di Tom Holland per un film su un giovane James Bond

Il film di Uncharted ha avuto un ciclo di sviluppo piuttosto travagliato, essendo stato menzionato per la prima volta nel 2008 e vedendo molti registi e attori diversi nel corso degli anni. Nonostante questo inizio difficile, alla fine si è trasformato in un film a tutti gli effetti, che uscirà tra poche settimane.

A quanto pare, Uncharted è nato dopo che Tom Holland ha presentato un giovane film di Bond alla Sony. Holland ha discusso dell'imminente uscita di Uncharted con la rivista Total Film e ha rivelato come è nato originariamente.

"Ho avuto un incontro, dopo o durante 'Spider-Man Far From Home con la Sony per presentare questa idea di un giovane film di Bond che mi era venuta in mente. Era la storia delle origini di James Bond. Non aveva molto senso. Non ha funzionato. Era il sogno di un ragazzino, e non credo che l'eredità di Bond fosse particolarmente interessante. L'idea di un giovane film di Bond ha acceso l'idea sulla storia di come è nato Nathan Drake. E questo ha aperto una conversazione".

Da quella conversazione è derivato il ruolo di Tom Holland nei panni di un giovane Nathan Drake in Uncharted, poiché l'interesse nell'interpretare un personaggio principale agli albori si allineava bene con ciò che Sony stava facendo con Uncharted. Non è chiaro se la storia e il film siano stati poi adattati a un protagonista più giovane, o se il piano fosse sempre quello di far apparire un Nathan Drake più giovane.

Ad ogni modo, Uncharted arriverà nelle sale cinematografiche italiane il 18 febbraio.

Fonte: GamesRadar