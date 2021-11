Uncharted il film ha causato qualche problema fisico a Tom Holland durante le riprese

L'attore Tom Holland ha nuovamente discusso delle intense riprese "fisiche" per il prossimo film di Uncharted, dicendo in una nuova intervista che il film di Sony gli ha causato qualche problema.

Secondo GQ, Holland ha sviluppato una tendinite durante le riprese del film Uncharted. Aveva avuto solo tre giorni liberi dopo aver concluso Uncharted a Berlino e aver iniziato Spider-Man: No Way Home ad Atlanta. Holland ha detto che ora si rende conto di quanto sia fortunato che i film di Spider-Man siano pieni di effetti CG, perché questo non è il caso di Uncharted.

"Non ho mai realizzato quanto sono fortunato che Spider-Man indossa una maschera, perché quando rimbalza e vola dagli edifici, è tutto in CG", ha detto. "In Uncharted ci sono solo io in costume. Quel film mi ha assolutamente distrutto."

Questa non è la prima volta che Holland discute della natura intensa delle riprese di Uncharted. In precedenza ha parlato di come è stato "contuso" durante la realizzazione del film, ed è stato così duro il lavoro che ha sviluppato una tendinite al ginocchio. "Non farò mai più una scena di combattimento con la spada", ha detto.

Il film di Uncharted è in sviluppo già da più di 10 anni, ma è finalmente finito e l'uscita è prevista per febbraio 2022. Oltre a Holland, l'attore candidato all'Oscar Mark Wahlberg interpreta il mentore di Drake, Sully, mentre Antonio Banderas apparirà in un ruolo imprecisato. Il regista di Zombieland e Venom, Ruben Fleischer, ha diretto il film Uncharted da una sceneggiatura scritta dal team di Iron Man, Matt Holloway e Art Marcum.

Fonte: Gamespot.