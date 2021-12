Uncharted il film si mostra in un nuovissimo trailer

Sony ha appena pubblicato un secondo trailer per il prossimo film live-action Uncharted, con Tom Holland nei panni di Nathan Drake e Mark Wahlberg nei panni di Victor Sullivan.

Il trailer, che dura più di due minuti, getta molta più luce sulla storia del film e ci offre alcuni nuovi scorci nei panni dei due personaggi principali e non solo. Siamo infatti in grado di dare uno sguardo ad alcune delle vaste sequenze d'azione che saranno presenti nel film una volta che arriverà nelle sale cinematografiche di tutto il mondo.

Come possiamo vedere i due si incontrano in un bar e diventano rapidamente amici, già scherzando a vicenda fin dall'inizio. Drake mostra a Sully la sua stanza da collezionista con una mappa per "il più grande tesoro che non è mai stato trovato". È un modo semplice per dare il via alla trama, ma è intrinsecamente Uncharted. Possiamo anche vedere il personaggio interpretato da Antonio Banderas, che sarà il cattivo del film. Nathan e Sully rubano la reliquia e combattono contro alcuni dei suoi scagnozzi, distruggendo praticamente tutto nel processo. Ecco di seguito il trailer.

Uncharted il film sarà disponibile nelle sale cinematografiche italiane dal 17 febbraio.

