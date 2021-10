Xbox: i Compulsion Games di We Happy Few si espandono e lavorano a un gioco narrativo single player

Attraverso una recente intervista con Xbox Squad, Naila Hadjas di Compulsion Games ha parlato dell'espansione dello studio, dei suoi piani per il futuro e ha rivelato alcuni dettagli sul prossimo titolo dello studio non ancora annunciato.

Nell'intervista, che è stata tradotta dal francese, Hadjas ha discusso del prossimo gioco degli studi, affermando: "Penso che ci siamo dati un po' di tempo per imparare. È il nostro primo gioco con Microsoft e stiamo imparando molto". Compulsion Games è stata acquisita da Microsoft nel 2018 come parte di un'acquisizione di massa che includeva Ninja Theory, Playground Games e Undead Labs.

Hadjas ha anche rivelato che le dimensioni della squadra si sono notevolmente ampliate. "Abbiamo raddoppiato la forza lavoro. L'obiettivo è espandere il nostro universo, continuare a lasciare il segno nei videogiochi come studio a cui piace realizzare giochi unici. Per ora, questo è il nostro obiettivo. Perseguiamo la nostra 'eredità', la nostra eredità, rimanendo fedeli a noi stessi".

Il nuovo progetto, che si dice abbia iniziato la produzione solo pochi mesi dopo l'uscita di We Happy Few, è attualmente in quello che Hadjas chiama "pieno sviluppo". "Con il nostro nuovo gioco, un gioco narrativo, in terza persona, con storie, non credo che abbiamo bisogno di alcun feedback. Non è come un rogue-like in cui bisogna provarci più volte e si ha bisogno di dati per assicurare che l'esperienza sia divertente".

Sfortunatamente per quanto riguarda la sua uscita, Hadjas ha risposto: "Non ne ho idea".

Fonte: IGN