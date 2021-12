Wonder Woman è il gioco di Monolith Productions che userà il Nemesis System

Un nuovo gioco di Wonder Woman è in lavorazione da Monolith Productions, DC e Warner Bros. Games. Il titolo è stato brevemente anticipato ai The Game Awards ieri sera con un trailer che non ha mostrato molto, ma ha sicuramente fatto colpo sui fan della supereroina DC Comics.

Wonder Woman è una nuova avventura d'azione open world per giocatore singolo, in terza persona, con una storia originale ambientata nell'Universo DC. La storia seguirà Diana di Themyscira mentre cerca di "unire la sua famiglia e gli umani del mondo moderno". Come in uno dei precedenti giochi di Monolith La Terra di Mezzo: L'Ombra di Mordor, Wonder Woman utilizzerà una serie di meccanismi chiamati Nemesis System.

Il trailer mostra l'eroina che fluttua con la sua scintillante frusta dorata. Non abbiamo ottenuto molto in termini di storia, a parte una voce fuori campo che parla con Wonder Woman: "Figlia mia, una nuova minaccia arriva sulle nostre coste e devo chiamarti a casa", dice la voce. "Ripristina ciò che è stato rotto".

Monolith Productions ha sviluppato nel 2014 La Terra di Mezzo: L'Ombra di Mordor e il suo sequel del 2017, L'Ombra della Guerra. Prima di ciò, lo studio ha sviluppato lo sparatutto Gotham City Impostors, lanciato nel 2012. Per adesso queste sono tutte le informazioni disponibili: rimanete sintonizzati con noi per nuovi dettagli che arriveranno in futuro.

Fonte: GameSpot