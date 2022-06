Wonder Woman su PC, PS5 e Xbox Series X/S avrà una 'storia procedurale'

Monolith Productions sta assumendo per il suo prossimo gioco su Wonder Woman e ha rivelato che avrà una narrazione procedurale.

Svelato in un tweet dal direttore narrativo dello studio Tony Elias, Monolith è alla ricerca di uno scrittore senior che possa lavorare al suo prossimo gioco Wonder Woman. Nel tweet, Elias ha fornito un piccolo contesto su ciò che il ruolo comporterà e ha rivelato di più sul progetto scrivendo: "Oltre a creare personaggi e scrivere tonnellate di dialoghi eccellenti, imparerete di più sulla narrazione procedurale".

L'annuncio di lavoro che è stato condiviso nel tweet presenta proprio un'enorme enfasi sul "contenuto procedurale", comprese le "conversazioni procedurali" e il "dialogo procedurale". Ciò potrebbe significare che ogni volta che si gioca a Wonder Woman, i giocatori potrebbero sperimentare diversi lati della storia o ascoltare diverse linee di dialogo rispetto l'ultima run. Probabilmente questo sistema sarà strettamente correlato alla tecnologia Nemesis, marchio di fabbrica di Monolith.

Game writers! Monolith is looking for a Senior Game Writer to help us build our Wonder Woman game.



Apart from creating characters and writing tons of excellent dialogue, you will learn more about procedural storytelling than you thought possible. https://t.co/nFrHDL73lT