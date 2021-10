Paradox Interactive ha cancellato diversi giochi non ancora annunciati

Paradox Interactive ha dichiarato che annullerà diversi giochi non annunciati, il che influirà sui profitti del terzo trimestre del 2021 di circa 15,4 milioni di dollari. Il motivo della cancellazione era che volevano concentrarsi su "giochi comprovati e progetti che soddisfano meglio i requisiti dell'azienda in termini di rendimenti e rischio".

Ciò ha molto senso, perché si tratta comunque già di uno sforzo abbastanza pericoloso per una grande società espandersi al di fuori della propria nicchia, per non parlare di un'azienda più piccola come Paradox Interactive dove i grandi giochi di strategia come Europa Universalis IV, Crusader Kings 3 e Stellaris sono il suo pane quotidiano.

"Paradox Interactive è nato e cresciuto nei giochi di strategia e di gestione. È dove abbiamo il nostro cuore e la nostra mente e siamo appassionati di creare giochi che i nostri giocatori possano apprezzare per un lungo periodo di tempo. Pertanto abbiamo ulteriormente affinato la nostra pipeline per garantire che i progetti con il più alto potenziale abbiano le risorse necessarie per il miglior sviluppo possibile. Ora abbiamo una pipeline di giochi promettente e non vedo l'ora di condividere questi giochi con i nostri giocatori nei prossimi anni" afferma il CEO Fredrik Wester.

I progetti non annunciati che sono stati cancellati sono costati a Paradox Interactive 30 milioni di dollari dal terzo trimestre del 2020, che è una discreta fetta di cambiamento. Dopo questo annuncio attualmente quindici giochi sono in fase di sviluppo da parte dello sviluppatore e dell'editore. Solo quattro di questi giochi sono stati annunciati: Victoria 3, Crusader Kings 3 per console, Shadowrun Trilogy per console e Vampire: the Masquerade - Bloodlines 2.

Fonte: ResetEra e Paradox