Crusader Kings 3 vede raddoppiare i prezzi dei suoi DLC da parte di Paradox senza un reale motivo

Di cose strane in questo mercato ne abbiamo viste a bizzeffe e in qualche modo si trova sempre qualcuno in grado di sorprenderci. L'ultima in ordine cronologico è Paradox Interactive che, improvvisamente, ha comunicato ai giocatori di Crusader Kings 3 che i DLC subiranno un raddoppio di prezzo.

I motivi non sono ben chiari limitandosi a dire che i pacchetti "saranno più in linea con il valore complessivo di questo contenuto". Il che significherebbe che il prezzo attuale sia stato valutato al ribasso? Non ci è dato saperlo ma questo aumento, coinvolgerà probabilmente tutti gli store.

The pricing of #CK3 Flavor Packs will change from 6.99 USD to 12.99 USD on September 13. However, the Royal Edition’s price will remain unchanged. If you were eyeing Northern Lords & Fate of Iberia, get your copies before the price changes on Sept. 13.

►https://t.co/cRI1JjdITe — Crusader Kings III (@CrusaderKings) August 15, 2022

Inutile dire come la community abbia preso questa notizia piuttosto male, non tento per l'aumento di prezzo in sé quanto per un "tradimento" che per molti versi risulta inspiegabile. C'è infatti chi fa notare come quei DLC siano comunque già stati acquistati da chi possiede e ama il gioco mentre un altro utente, ha giustamente messo il punto sul guadagno risibile che avrebbe la software house da questa scelta. Insomma, Paradox sembra essersi svegliata col piede sbagliato.

Fonte: Eurogamer.net