Xbox Games With Gold: Microsoft annuncia i giochi 'gratis' di ottobre

Microsoft ha annunciato i titoli gratuiti Games With Gold in arrivo su Xbox a ottobre, e ce ne sono quattro in tutto. Come ogni mese i membri Xbox Live Gold possono richiedere questi titoli come parte del loro abbonamento. Anche i membri di Xbox Game Pass Ultimate possono ottenerli, poiché Gold è incluso in quell'offerta. Ecco di seguito quali sono.

Aaero - dal 1° al 31 ottobre

Aaero è un gioco per Xbox One in cui i giocatori corrono in ambienti surreali e affrontano boss epici. Il gioco include musica su licenza di Noisia, Flux Pavilion, Katy B, The Prototypes e Neosignal.

Hover - dal 16 ottobre al 15 novembre

Hover è un frenetico gioco di Parkour singolo e multigiocatore in un futuristico 3D Open World. Il gioco si svolge nell'ECP17, una città high-tech chiamata anche Hover City dai suoi abitanti e situata in un pianeta lontano. Il Grande Amministratore ha interrotto la comunicazione con l'Unione Galattica e ha stabilito una forte dittatura. Il divertimento è diventato illegale e l'intrattenimento è bandito. Voi sarete responsabili di una squadra di giovani ribelli che combattono contro le nuove leggi anti-svago che opprimono la città.

Castlevania: Harmony of Despair - dal 1° al 15 ottobre

Entrate nelle tenebre della dimora infernale, invocate i poteri degli eroi più celebri della serie e annientate la vostra nemesi: Dracula! Sono state introdotte nuove modalità multigiocatore, come la Modalità cooperativa, per ben 6 giocatori e la Modalità sopravvivenza.

Resident Evil Code: Veronica X - dal 16 al 31 ottobre

Sono passati tre mesi dalla distruzione di Raccoon City. Claire Redfield va in Europa alla ricerca di suo fratello. Claire riesce a infiltrarsi nei laboratori parigini della Umbrella Corporation, ma viene catturata dopo un violento scontro a fuoco. In seguito, viene trasferita nella misteriosa Rockfort Island, ma poco dopo l'isola è attaccata. Nel caos della situazione, un'orda di zombie viene liberata! Riuscirà, Claire, a scappare dagli orrori dell'isola e a riunirsi a suo fratello?

Fonte: Xbox