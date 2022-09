Batora Lost Haven, l'action RPG a tinte sci-fi di Stormind Games ha una data di uscita!

Tramite un comunicato stampa, Team17 ha annunciato oggi che Batora: Lost Haven, il prossimo action-RPG interplanetario di Stormind Games, uscirà il 20 ottobre per le console PC, PS4, PS5 , Xbox One e Xbox Series X|S, con un lancio su Nintendo Switch a seguire. Coloro che desiderano provare il gioco prima del lancio possono andare sulla pagina di Steam ora fino al 19 settembre per giocare alla demo gratuita per PC o dare un'occhiata al gioco dal vivo al Tokyo Game Show dal 15 al 18 settembre.

In Batora: Lost Haven esplorerete una serie di pianeti alieni unici e scoprirete una galassia in cui la morale è offuscata e il confine tra giusto e sbagliato è spietatamente sottile. Sfruttate le abilità uniche dell'eroina Avril per perfezionare diversi stili di combattimento e sconfiggere nemici mortali, risolvere enigmi intricati e affrontare missioni da curiosi abitanti alieni.

Ogni scelta che farete plasmerà il vostro viaggio e forgerà il modo in cui porterete a termine la vostra missione finale...Ripristinare il vostro rifugio perduto. Qui di seguito potete dare uno sguardo al trailer che ne annuncia la data di uscita.

"Avril era una normale ragazza di 16 anni, almeno fino a quando una catastrofe non devastò la terra distruggendo tutto ciò che le era caro. Ora il destino del suo pianeta natale grava sulle sue spalle, e solo sfruttando i nuovi poteri fisici e mentali che le sono stati donati potrà riuscire a salvarlo" si legge nella descrizione del gioco.