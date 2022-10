Behind The Sims Summit, grandi novità all’orizzonte per gli amati Sims

Ieri sera si è tenuto il Behind The Sims Summit, un evento digitale interamente dedicato ad una delle saghe più amate e famose. Stiamo parlando proprio di The Sims, che non cessa di crescere ed accogliere nuovi giocatori, arrivato al quarto capitolo e con una marea di espansioni e stuff pack.

La diretta sapevamo già da tempo su quale tema si sarebbe basata: The Sims 4 diviene ufficialmente free to play. Una scelta importante da parte di Maxis ed Electronic Arts, con nessun precedente all’attivo per i tre capitoli ma più che comprensibile per l’enorme successo ricevuto e la longevità raggiunta.

In altri tempi, infatti, probabilmente staremo già parlando di The Sims 6 ma gli sviluppatori, dopo un debutto abbastanza tiepido per la scarsità di contenuti, ha deciso di impiegare i propri sforzi sul creare sempre più contenuti sull’attuale gioco invece di lasciare il quarto capitolo al proprio destino.

The Sims 4, come annunciato qualche giorno fa, diventa da oggi ufficialmente free to play su tutte le piattaforme.

Forte di questo, The Sims 4 sarà gratis su tutte le piattaforme in cui è presente attualmente, da Steam alle console. Ci saranno inoltre anche degli esclusivi benefit per gli abbonati ad EA Play Pro, con anche due espansioni principali incluse gratuitamente. A questo si aggiunge l’annuncio di una nuova partnership con Overwolf, gestore di mod e piattaforme per i contenuti creati dagli utenti. Gli amanti del gioco sono ben consapevoli della mole di mod esistenti per The Sims, sia quelle sicure che quelle provenienti da terze parti non proprio ufficiali.

Finalmente Maxis abbraccia la filosofia del vedere il proprio gioco mutare con la creazione di contenuti da parte di tutti gli utenti, vagliandone ovviamente la qualità prima di ufficializzarli e renderli dunque disponibili per la community. Sebbene non si siano espressi in modo specifico sulla disponibilità, è abbastanza chiaro che questa novità coinvolgerà solo la versione PC.

Dopo una carrellata di novità per The Sims FreePlay e The Sims Mobile, che riceveranno in questi mesi nuove quest e migliorie sia estetiche che nel menù costruzioni, arriva una sorpresa, tanto attesa quanto ormai insperata.

Maxis prende coraggio e con una collaborazione con Overwolf è pronta a portare ufficialmente le mod all’interno di The Sims 4, ovviamente solo su PC

Dopo 22 anni The Sims sembra prossimo ad un enorme punto di svolta, cambiandone una struttura piuttosto tradizionale. Non sarà solo The Sims 5, anzi, forse perderà completamente la numerazione oltre alle basi che finora lo hanno sorretto. Project Rene è il nome del nuovo seguito del brand di cui abbiamo potuto scorgere un primo accenno limitato alla modalità creazione, un design che ricorda molto da vicino i tool presenti in The Sims 3.

Per quanto dichiarato e per quanto visto, il progetto appare piuttosto acerbo ed è comprensibile che gli autori ancora non vogliano sbilanciarsi troppo nelle dichiarazioni. Si parla soprattutto di collaborazione tra utenti e questo potrebbe portarci a fantasticare sullo sbarco finalmente del multiplayer, un passao che forse è arrivato il momento di compiere.

Durante l’evento si è parlato di un paio di anni di attesa prima di vedere qualcosa di concreto inerente e Project Rene, e per sopportare questi 730 giorni sono in arrivo ulteriori contenuti per The Sims 4, che però non hanno trovato posto sul palco.

Lo aspettavamo, forse non in questo evento, ma il seguito di The Sims 4 esiste ed i lavori sembrano procedere spediti.

The Sims 5 o quel che sarà dunque esiste, è in una fase poco superiore a quella embrionale ma sembra puntare su di una personalizzazione mai vista prima, come ad esempio scegliere le inclinazioni dei cuscini sul divano del nostro salotto virtuale. Non resta dunque che attendere maggiori novità ma quanto visto potrebbe dettare un nuovo standard del celebre simulatore di vita reale, quasi a diventare un metaverso.