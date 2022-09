Football Manager 2023 ha un nuovo trailer che ne annuncia la data di uscita

La data di uscita di Football Manager 2023 è fissata per novembre, con l'ultimo capitolo di una serie a lungo riconosciuto come uno dei migliori giochi gestionali svelato ufficialmente in un nuovo trailer di annuncio.

La serie è di Sports Interactive che ha assunto il ruolo di Football Manager nel 2005 in seguito alla rottura con gli editori dell'ex gioco Championship Manager, Eidos Interactive. Da allora, è andato sempre più rafforzandosi ed è amato come uno dei migliori giochi di calcio in circolazione.

Il trailer dell'annuncio di Football Manager 2023 ripercorre alcune delle statistiche più avvincenti raccolte durante la stagione 21/22 dai fan di Football Manager 2022, iniziando con l'incredibile cifra di 402 milioni di partite giocate. Eccovelo di seguito.

Football Manager 2023 uscirà l'8 novembre 2022. Sarà disponibile su Steam, Epic Games Store e Xbox Store insieme a console e dispositivi mobile. Non solo, ma Football Manager 2023 sarà disponibile anche su PC Game Pass dal primo giorno, quindi gli abbonati al servizio di Microsoft potranno entrare nel gioco fin dall'inizio senza costi aggiuntivi. I giocatori possono anche preacquistare il gioco per ottenere uno sconto del 20% e l'accesso anticipato, che secondo Sports Interactive "dovrebbe essere disponibile due settimane prima del rilascio completo".

Fonte: Rock Paper Shotgun