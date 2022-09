The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom si mostra in alcune immagini e rivela la box art

Nintendo ha condiviso gli asset ufficiali di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom dopo il reveal del nome del gioco in occasione del Nintendo Direct.

Oltre ad alcuni screenshot, visibili, più in basso, possiamo anche dare un'occhiata alla boxart.

Qui sotto, invece, una panoramica ufficiale dell'attesissimo titolo:

"Oltre alle vaste terre di Hyrule, l'ultimo titolo della storica serie The Legend of Zelda vi porterà nei cieli! L'enorme avventura di Link ricomincerà quando The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, il squel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, uscirà per Nintendo Switch il 12 maggio 2023".

In occasione del Direct di ieri, la grande N ha anche pubblicato un nuovo trailer per Zelda: Tears of the Kingdom.

Che ne dite?

Fonte: Nintendoeverything.