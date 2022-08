Alone in the Dark, Destroy All Humans! 2 e non solo: la line-up THQ Nordic alla Gamescom 2022

La Gamescom è ormai alle porte: tra il 24 e il 28 agosto la più importante fiera europea dedicata ai videogiochi aprirà i battenti anche per il pubblico dopo il vuoto dovuto alla pandemia. Tutti i publisher si stanno preparando all'evento, tra cui THQ Nordic, che si presenterà in grande spolvero grazie anche all'appena annunciato ritorno di Alone in the Dark.

Ecco la lista completa dei titoli presenti in fiera:

Alone in the Dark

Tempest Rising

Wreckreation

AEW: Fight Forever

Outcast 2 - A New Beginning

SpongeBob SquarePants - The Cosmic Shake

The Valiant

SpellForce: Conquest of Eo

Destroy all Humans! 2 - Reprobed!

Vedremo sicuramente qualcosa di concreto del remake di Alone in the Dark, oltre a poter giocare direttamente Destroy all Humans! 2 - Reprobed!, in uscita a fine mese. Tutto questo sarà comunque preceduto da Gamescom Opening Night Live il 23 agosto, in cui potremmo vedere un assaggio di questi titoli, sempre sotto l'insegna di Geoff Keighley.

Fonte: GamingBolt