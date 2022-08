Alone in the Dark è realtà e apre l'evento THQ Nordic con un trailer gameplay!

L'evento THQ Nordic è iniziato con il botto: come avevano riportato i rumor di oggi, Alone in the Dark è vero e arriverà su PC e console next-gen.

Si tratta di una reimmaginazione della serie: THQ ha presentato il trailer reveal del gioco, che mostra che si tratta di un survival horror in terza persona simile a Resident Evil 4, anche se apparentemente con una maggiore attenzione agli enigmi e all'horror psicologico.

Questa versione "reinventata" di Alone in the Dark presenta Emily Hartwood ed Edward Carnby che arrivano a Decerto Manor, dove incontrano "strani residenti, portali per mondi da incubo, mostri pericolosi - e alla fine una trama del male crescente e dei suoi seguaci". I giocatori potranno scegliere se giocare nei panni di Emily o Edward, che incontreranno scenari diversi durante le loro campagne.

Sebbene Alone in the Dark prenda ispirazione dalla trilogia originale dei giochi, THQ osserva che incorpora una storia completamente originale. Per adesso non c'è ancora una data di uscita precisa.