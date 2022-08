AMD RX 7000 annunciata ufficialmente: le nuove GPU RDNA 3 promettono un grosso salto soprattutto in ambito ray-tracing

Non solo CPU all'evento AMD organizzato per presentare la nuova generazione di processori Ryzen 7000 ma anche per dare un primo sguardo al futuro prossimo delle schede video che, come ormai sappiamo per certo, sono basate su una nuova architettura che garantirà maggiori prestazioni, anche in ray-tracing.

Il punto debole della serie 6000 è stato proprio questo, con GPU ottime in raster ma che a fatica riuscivano e riescono a gestire il nuovo sistema di illuminazione che ormai vediamo sempre più spesso. Dopo quanto riferito dalla CEO AMD Lisa Su, si parla del 50% di prestazioni in più rispetto l'attuale RDNA2 (dunque anche rispetto alle console attuali), grazie anche al nuovo processo produttivo a 5Nm, con nuove Compute Unite e Infinity Cache.

Tonight we shared an early look at #RDNA3 running alongside the new @AMDRyzen 9 7950X. We can't wait to tell you more about our next generation Radeon graphics cards when we launch later this year.



Watch the "together we advance_PCs" event: https://t.co/DV2XOzItgb pic.twitter.com/UIPPiaMEFg