Bandai Namco sarà protagonista al Tokyo Game Show 2022 e potrebbe annunciare un gioco tutto nuovo

Il Tokyo Game Show 2022 prenderà il via il 15 settembre e diverse aziende importanti hanno confermato la loro partecipazione, tra cui Capcom, Xbox, Square Enix, Koei Tecmo e persino Konami. Un'altra azienda che avrà novità da mostrare all'evento è Bandai Namco.

Il publisher giapponese ha recentemente fornito i dettagli del suo programma per il Tokyo Game Show 2022, con una serie di panel e streaming organizzati in più giorni. È interessante notare che durante l'ultimo giorno del programma (il 18 settembre) la società potrebbe rivelare un nuovo gioco non annunciato.

Tutti si chiedono cosa potrebbe annunciare Bandai Namco. In molti pensano che possa trattarsi di Armored Core 6, forse in sviluppo presso FromSoftware.

Anche un nuovo gioco di Ace Combat è in fase di sviluppo presso Project Aces e ILCA, ma non si sa a che punto siano i lavori. Precedenti annunci di lavoro hanno anche suggerito che Bandai Namco sta sviluppando una rimasterizzazione di un titolo Nintendo, che secondo recenti report sarebbe una rimasterizzazione per Nintendo Switch di Kid Icarus: Uprising (anche se è probabile che Nintendo stessa voglia annunciarlo, magari in occasione del vociferato prossimo Nintendo Direct).

Naturalmente, molti vorrebbero un annuncio per un DLC di Elden Ring.

Non resta che attendere il TGS 2022 per scoprire i piani di Bandai Namco.

