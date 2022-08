Konami sarà tra i protagonisti del Tokyo Game Show 2022. Ecco la line-up dei giochi

Konami ha aperto il sito web dedicato al Tokyo Game Show 2022 e ha annunciato la sua lineup di giochi e il programma di live stream, tra cui un titolo non annunciato e diversi nuovi titoli di aziende partner.

Il titolo non ancora annunciato di Konami, che sarà presentato in un evento sul palco il 16 settembre, sembra che sia un titolo di una serie amata in tutto il mondo.

I nuovi titoli partner includono le versioni PlayStation 4 e Switch di Osman di ININ Games e Trouble Witches Final! Episode 01: Daughters of Amalgam di Rocket-Engine e altri ancora.

Qui sotto, potete vedere la lista dei giochi Konami:

eBASEBALL Powerful Pro Baseball 2022 (PS4, Switch) – Stage, Live Stream

eFootball 2023 (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, PC, iOS, Android) – Stage, Giocabile

esports Ginza school – Live Stream

Hina Bita

Konami Action & Shooting Game Contest – Stage, Live Stream

Konami Titolo non annunciato – Stage

Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! – Stage, Live Stream

Shine Post: Be Your Idol! (iOS, Android) – Stage, Live Stream

Super Bomberman R 2 (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch, PC) – Stage, Live Stream, Giocabile

Yu-Gi-Oh! Cross Duel (iOS, Android) – Stage, Live Stream, Giocabile

Yu-Gi-Oh! Duel Links (iOS, Android) – Stage, Live Stream, Giocabile

Yu-Gi-Oh! Master Duel (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch, PC, iOS, Android) – Giocabile

Yu-Gi-Oh! Rush Duel: Dawn of the Battle Royale!! Let’s Go! Go Rush!! (Switch) – Giocabile

Come già detto, ci saranno anche parecchi titoli di aziende partner di Konami. L'elenco dei Partner Titles è disponibile sul sito dedicato al TGS 2022.

Tra le compagnie protagoniste dell'evento, ci sarà anche Xbox. Al contrario, PlayStation salterà il TGS di quest'anno.

Fonte: Gematsu.